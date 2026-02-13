日本甜菜製糖 <2108> [東証Ｐ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比88.5％減の5.7億円に大きく落ち込んだ。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の9億円→47億円(前期は27億円)に5.2倍上方修正し、一転して73.9％増益を見込み、一気に38期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の2.8億円の赤字→35.1億円の黒字(前年同期は31.1億円の赤字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の80円→160円(前期は80円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は6億円の赤字(前年同期は8.1億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-7.6％→-5.7％に改善した。



株探ニュース

