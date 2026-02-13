鶴見製作所 <6351> [東証Ｐ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18.4％増の93.8億円に伸び、通期計画の113億円に対する進捗率は83.0％に達し、5年平均の66.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.2％減の19.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.5％減の35.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.1％→11.4％に低下した。



株探ニュース

