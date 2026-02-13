ＡＳＪ <2351> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比20.6％減の2700万円に減り、通期計画の7000万円に対する進捗率は38.6％にとどまったものの、5年平均の22.9％を上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比79.7％減の4300万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比83.3％増の4400万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.8％→7.9％に急改善した。



株探ニュース

