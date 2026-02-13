靜甲 <6286> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結営業利益は前年同期比28.2％増の13.3億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の13億円→15億円(前期は14.2億円)に15.4％上方修正し、一転して5.0％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結営業利益も従来予想の4.9億円→6.9億円(前年同期は7.6億円)に40.1％増額し、減益率が35.0％減→9.0％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結営業利益は前年同期比40.3％増の5.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.7％→4.7％に改善した。



