オートウェーブ <2666> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.3％増の3億6000万円に伸び、通期計画の4億5800万円に対する進捗率は78.6％となり、5年平均の79.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比5.8％減の9800万円に減る計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の3円→4円(前期は3円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比3.1％減の1億8500万円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.2％→5.5％に悪化した。



株探ニュース

