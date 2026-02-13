オーケーエム <6229> [東証Ｓ] が2月13日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比31.4％増の11.8億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の9.8億円→12.5億円(前期は7.4億円)に27.6％上方修正し、増益率が32.4％増→68.9％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億円→5.7億円(前年同期は2.7億円)に87.4％増額し、増益率が11.2％増→2.1倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比17.0％増の5.1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の16.9％→19.3％に上昇した。



