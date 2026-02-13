『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の韓国＆日本公演、ライブビューイング決定 世界75ヶ国・地域、3500館以上で実施
7人組グループ・BTSが、4月11日に韓国・高陽、4月17日と18日に東京で開催される『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の公演を、世界75ヶ国・地域、3500館以上の劇場でライブビューイングとして中継することを、HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICが発表した。
【写真】除隊後…7人完全体で集合したBTS
BTSは4月9日の韓国・高陽総合運動場主競技場公演を皮切りに、計34都市・82公演に及ぶ大規模なワールドツアーを開催する。ツアーの幕開けとなる高陽公演、そして海外公演のスタートを飾る東京ドーム公演は、すでに世界中の音楽ファンから大きな注目を集めている。今回のライブビューイング実施により、世界中のファンがツアーの始まりを同時に体感できることとなった。
本ライブビューイングは、世界75ヶ国・地域、3500館以上の劇場で実施予定。時差の影響により一部地域ではディレイ中継となるが、対象国・地域および上映館数は今後さらに拡大する予定だ。日本国内でも主要シネマコンプレックスを含む全国の映画館で上映される。25日18時より、BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUBおよびMOBILE会員を対象とした先行抽選受付を開始する。
さらに、『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』開催決定を記念し、BTS Weverse ShopおよびUNIVERSAL MUSIC STOREにて対象アルバムを購入した中から抽選で、東京ドーム公演のサウンドチェックイベントへ招待する企画も実施されている。
なお、BTSのThe 5th Album 『ARIRANG』は3月20日午後1時にリリース予定である。グループのアイデンティティ、恋しさ、深い愛といった普遍的な感情をテーマにした全14曲を収録。「今のBTS」を投影した音楽を通じて、グローバルリスナーとのさらなる共感を生み出す作品となっている。
