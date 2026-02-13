第７６回ベルリン国際映画祭が１２日（日本時間１３日未明）開幕した。

最高賞の金熊賞を競うコンペティション部門には、制作国もジャンルも多様な２２作品が出品され、日本画家である四宮義俊監督初の長編アニメーション「花緑青が明ける日に」も選ばれている。（ベルリン 石塚恵理）

ベルリン国際映画祭は、フランスのカンヌ、イタリアのベネチアに並ぶ世界三大映画祭の一つ。２００２年には宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」が金熊賞を受賞し、２３年には新海誠監督の「すずめの戸締まり」が同部門に選出されるなど、日本のアニメ作品を世界に発信してきた映画祭として知られる。

開幕に先立って開かれたコンペ部門の審査委員記者会見では、審査委員長を務める独の巨匠ヴィム・ヴェンダース監督や、審査委員となる、日本出身で米国を拠点にするＨＩＫＡＲＩ監督らが登壇。「戦火が続く今の世界を映画は変えられるか」と問われたヴェンダース監督は、「映画は世界を変えられる。政治家の思想を変えた映画はないけれど、人々がどう生きていくべきかという考え方を変えることはできる」と映画への思いを語った。

また、社会派の作品が集まる傾向にある同映画祭について、ヴェンダース監督は「ベルリンではほかのどんな映画祭よりも世界の様々な側面を見られる。作り手の個性も様々で、ベルリンほど多様性が見られる映画祭はほかにない」などと期待を込めた。

ＨＩＫＡＲＩ監督は、脳性まひの女性が人々との出会いを通じて成長する姿を描いた過去作「３７セカンズ」が２０１９年の同映画祭パノラマ部門に出品され、観客賞を受賞した。会見では「戻ってこられてうれしい」と笑顔で話した。

小雨が降る中、行われたレッドカーペットには、映画界への貢献を称える名誉金熊賞を受けた俳優ミシェル・ヨーらが登場し、花を添えた。開幕式でトロフィーを受け取ったヨーは、スピーチで「この栄誉を、物語が私たちをつなぐこの空間を、守り続けるための招待状として受け止めます」と語った。

コンペ部門の受賞結果は２１日夜（同２２日未明）に発表される。コンペ以外の日本作品は、パノラマ部門に「しびれ」（内山拓也監督）、フォーラム部門に「チルド」（岩崎裕介監督）、「まさゆめ」（吉開菜央監督）などが出品されている。