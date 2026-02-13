スザンヌ「我が家のビックボス」91歳祖母を顔出し「格好良いおばあちゃん」「素敵な家族」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】タレントのスザンヌが2月12日、自身のInstagramを更新。91歳の祖母とのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳美女タレント「格好良いおばあちゃん」祖母囲んだ笑顔ショット
スザンヌは、2月12日が「我が家のビッグボス ばあちゃん91歳のお誕生日」と報告。「ずっとずっと元気で長生きしてほしいです」とつづり、にこやかに写る祖母との写真を披露していた。
この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「格好良いおばあちゃん」「素敵な家族」「幸せな時間」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
