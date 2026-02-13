影山優佳、制服ショットに反響続々「現役女子高生みたい」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2026/02/13】元日向坂46の影山優佳が2月12日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳元日向坂「現役女子高生みたい」ミニスカ制服ショット
影山は「Omoinotake『Wonderland』ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 『ユニ春2026』大学生篇CMソング Music Video に出演させていただいております」とつづり、写真を投稿。白ベストに胸元にリボン、チェックスカートの制服姿を公開している。
この投稿に「制服似合ってる」「違和感ない」「現役女子高生みたい」「透明感すごい」「可愛い」「笑顔に惚れる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
影山優佳、制服姿披露
影山優佳の投稿に反響
