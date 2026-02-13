ハズレなしのくじやお花見気分を先取りできる店舗装飾！ディズニーストア「春まつり」
ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアにて、期間限定の「春まつり」を実施開催。
ハズレなしの“春まつりくじ”に限定ぬいぐるみが登場するほか、フラッグシップストアにてお花見気分を先取りできる店舗装飾も実施されます☆
ディズニーストア「春まつり」
イベント開始日：2026年2月17日（火）
開催店舗：ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア
ディズニーストアにて、春のワクワク体験が楽しめる「春まつり」を開催。
ディズニーストアオリジナルグッズが当たる、ハズレなしの「春まつりくじ」には、限定ぬいぐるみ3種が登場します。
さらにディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店では、桜モチーフの華やかな春まつり特別装飾が実施される予定です☆
ハズレなしのディズニーストア“春まつりくじ”に、限定ぬいぐるみが登場
くじの種類（価格）・対象店舗
・990円(税込)：ディズニーストア全店舗、ディズニー公式オンラインストア
・3,000円(税込)種類：2種／5,000円(税込)／10,000円(税込)：ディズニー公式オンラインストア
実施期間：2026年2月17日（火）〜 なくなり次第終了
ディズニーストアオリジナルグッズが当たる、ハズレなしの“春まつりくじ”が登場。
ぬいぐるみをはじめ、ホーム雑貨、ファッションアイテムなど、バラエティ豊かなラインナップで展開されます。
さらに、軽くてふわふわした触り心地が特徴のぬいぐるみシリーズ「Disney ufufy（ウフフィ）」から、“春まつりくじ”だけの限定グッズとして「ミッキーマウス」と
パステルピンクのコスチュームを着た「ミニーマウス」
「くまのプーさん」が特賞として登場します☆
※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります
※ ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー（愛知会場）では実施されません
※ 「Disney ufufy（ウフフィ）」は、一部くじの特賞となります
フラグシップストアでは、桜モチーフの華やかな春まつり特別装飾を実施
ディズニーフラッグシップ東京 装飾イメージ
実施期間：2026年2月17日（火）〜3月中旬頃
実施店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店
ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店にて、期間限定で春まつりの特別な装飾を実施。
淡いピンクの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が満開の桜に囲まれた、華やかな装飾です。
春の訪れを感じる空間で、ひと足早いお花見気分が楽しめます☆
限定ぬいぐるみが登場するハズレなしのくじや、お花見気分を先取りできる店舗装飾が実施される特別企画。
ディズニーストアにて2026年2月17日より開催される「春まつり」の紹介でした☆
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
※品切れの場合があります
※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります
※内容は都合により中止、または変更になる場合があります
