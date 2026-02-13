東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルが「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」と 連動した限定オリジナルグッズ付き宿泊プランを販売。

2026年4月15日(水)から8月31日(月)の期間、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル限定のオリジナルグッズ「バニティーポーチ」が付いた宿泊プランが販売されます☆

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」連動宿泊プラン

販売期間：2026年4月15日(水)〜8月31日(月)

開園25周年を迎える東京ディズニーシーにて、きらめきを増したパークの物語がこれからも続くことを願い、25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催。

パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾や光の演出がパーク全体を彩り、祝祭感に包まれた一年を盛り上げます。

25周年をお祝いするさまざまなプログラムで、心きらめく祝祭をめぐる旅が楽しめるイベントです。

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催に合わせ、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルにて、限定オリジナルグッズ付き宿泊プランが販売されます☆

オリジナルグッズ「バニティーポーチ」

サイズ：高さ約10cm、幅約16cm、奥行約9cm

オリジナルグッズは、小物が収納できるポケット付きで、旅行や普段使いにも便利なバニティーポーチ。

テーマカラーである「ジュビリーブルー」の衣装を身に纏った「チップ」と「デール」がデザインされています。

このプランでしか手に入れることのできないオリジナルグッズです。

各ホテルプラン詳細

ホテル名パークチケット客室タイプ／朝食料金備考東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート1デーパスポート購入権利付き(添い寝含む宿泊人数分)モデレートルーム(キャッスルスタイル)／朝食付き ほか【モデレートルーム(キャッスルスタイル)】・2名1室：15,080円〜・3名1室：12,320円〜・4名1室：11,000円〜バニティーポーチ(1泊1室につき2個)シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1デーパスポート購入権利付き(宿泊人数分、滞在期間中入園)パークウイングルーム／朝食付き：ベッド2台、3台、4台・2名1室：19,750円〜・3名1室：15,000円〜・4名1室：12,625円〜バニティーポーチ(1泊1室につき2個)ホテルオークラ東京ベイ1デーパスポート購入権利付きスーペリアルーム、エグゼクティブルーム(素泊まり、朝食付き、モーニングBOX付き)●スーペリアルーム【素泊まり】・シングル：28,050円〜・ツイン：14,492円〜・トリプル：10,285円〜・フォース：8,228円〜【朝食付き】・シングル：31,438円〜・ツイン：17,880円〜・トリプル：13,673円〜・フォース：11,616円〜【モーニングBOX付き】・シングル：30,050円〜・ツイン：16,492円〜・トリプル：12,285円〜・フォース：10,228円〜●エグゼクティブルーム【素泊まり】シングル：35,904円〜ツイン：18,419円〜トリプル：12,903円〜【朝食付き】シングル：36,674円〜ツイン：20,498円〜トリプル：15,449円〜【モーニングBOX付き】シングル：37,904円〜、ツイン：20,419円〜トリプル：14,903円〜バニティーポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)ヒルトン東京ベイ1デーパスポート購入権付き素泊まり／ヒルトンルーム、デラックス、エグゼクティブ、エグゼクティブセレクト・2名1室：23,791円〜・3名1室：16,772円〜・4名1室：13,263円〜・バニティーポーチ(1泊につき大人で入力された人数分)・駐車場無料(チェックイン日15:00からチェックアウト後30分以内)グランドニッコー東京ベイ 舞浜1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分)ガーデンスーペリアルーム／朝食付き、お部屋のみ【朝食付き】2名1室：21,500円〜3名1室：16,900円〜4名1室：14,500円〜【お部屋のみ】2名1室：18,500円〜3名1室：13,900円〜4名1室：11,500円〜バニティーポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)舞浜ビューホテル by HULIC1デーパスポート購入権利付き(有料宿泊人数分、チェックイン・アウト日選択可能)ハーモニールーム、シンフォニールーム、コネクティング・ハーモニールーム／朝食付き、素泊まり【朝食付き】2名1室：13,075円〜3名1室：10,347円〜4名1室：9,613円〜【素泊まり】2名1室：10,575円〜3名1室：7,847円〜4名1室：7,113円〜バニティーポーチ(1泊につき有料宿泊人数分)コネクティング・ハーモニールームは最大6名まで利用できます

※料金は全て1泊1名あたりの料金／サービス料・消費税込

※予約は宿泊日の2カ月前同日より可能です

このプランでしか手に入れることのできない、限定オリジナルグッズ「バニティーポーチ」が付いた宿泊プラン。

東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルにて2026年4月15日より販売される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」連動宿泊プランの紹介でした☆

© Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

