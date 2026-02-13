『銀魂』完全新作映画、監督が本編に“隠しネタ”告白 釘宮理恵驚き「え？あそこに!?」
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開記念初日舞台あいさつが13日、都内で行われ、坂田銀時役・杉田智和、志村新八役・阪口大助、神楽役・釘宮理恵、安藤尚也監督が登壇した。
【集合ショット】銀さんにエリザベスも登場！笑顔のSUPER BEAVER＆杉田智和ら
今作は、テレビアニメシリーズで「吉原炎上篇」としてアニメ化されたエピソードを、新たに製作。声優陣の変更はなかったが、真選組や桂が登場するなど、オリジナル要素も詰め込まれた。阪口は本編最後に出てくる登場人物について「あの2人ずるくねえか？最後の最後に出てきて、ポソッと言って全部をかっさらうっていうのは」とぼやきつつ、「あれはでも、次の…」と予想を語ると、釘宮も「おー！ですよね！…え？本当ですか？」と声を弾ませた。阪口は「我々は現時点では何も聞いてないですよ！」とし、杉田も「これ台本じゃないですよ！」とまだ続編制作は聞いていないと強調しつつ、ファンの期待をあおった。
さらに注目ポイントについて、監督は「自分は勝手に“ハタ皇子を探せ”っていうのをやっていて。実はハタ皇子が隠れてるっていうのが何カットか。捜してもらえたらな」と告白。釘宮は「そんなにありました？」と驚きの声を上げた。観客にも気づいた人がいたと手が上がったが、監督が「よく見ないとわかんないんですけど、浮世絵みたいな屏風とか、どういうこともあったりとかして、細かいんですけど」と明かすと、釘宮は「え？あそこに!?」とさらに驚いていた。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作。架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。
19年6月に完結したコミックスは、累計7300万部を突破する人気作品。06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れるのは、万事屋の銀時・新八・神楽の3人。原作史上最も熱い珠玉の名エピソード・吉原炎上篇を完全新作アニメとして映画化する。
ほかに、本作の主題歌を務めるSUPER BEAVERが登壇した。
