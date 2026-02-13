オリオールズからFAでロッキーズに入団した菅野智之（36）が日本時間13日、アリゾナ州スコッツデールでキャンプイン。キャッチボール、守備練習、ダッシュなどをこなし、最後はファンにサインをして引き上げた。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

同11日に年俸510万ドル（約7億8000万円）でロッキーズと1年契約を結んだことが発表された菅野。キャンプイン直前での所属先決定に「焦りはなかった」としながらも「こうやってキャンプが始まる前に決まったのでホッとしました」と本音も語った。

背番号は11。ユニフォームは巨人、オリオールズと続いたオレンジから紫となり「オレンジ以外もいいんじゃないですか」。同地区にはドジャース、パドレスと日本人所属のチームが多く、日本人対決も楽しみだといい「やるからにはやっぱり勝ちたいですし、そこらへんも含めて頑張っていきたいです」と静かな闘志を見せた。

「一番、僕のピッチングを評価してくれた」とロッキーズ入りを決断したが、メジャー1年目の昨シーズン、リーグワーストとなる33本塁打を許した菅野（10勝10敗、防御率4.64）にとって、本拠地のクアーズ・フィールドは高地で打者有利とされる厳しい環境だ。それでも、「もちろん、去年のままでは、なかなか厳しい。ただ自分も去年1年間戦ってみて、ある程度改善しなきゃいけないところであったりとか、来年こうしていきたいっていうものがある。そういうものをしっかり見つめ直してやってきたので、そういうものを克服できれば問題ないと思います」と自信を覗かせる。

WBCに向けては「準備もしっかりしてきましたし、本当に責任のあるポジションなので、しっかり結果を残せるように頑張っていきます」。今後は「週明けに1回ライブBPをやってというイメージ」だといい、その後宮崎での侍ジャパンキャンプに合流する予定だ。

ロッキーズのウォーレン・シェイファー監督は「彼と食事をしたんだけど、本当に素晴らしい人間なんだ。一緒にやれるのが本当に楽しみだよ。でもフィールド上では、やっぱり安定してストライクを取れることを求めている」と話し、36歳の経験豊富な右腕のリーダーシップにも期待した。

【侍ジャパンキャンプ日程】

2月14〜24日（休養日：16日、20日）

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

【侍ジャパン強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾