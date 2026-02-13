ポケモンはNintendo Switch 2向けソフト『ぽこ あ ポケモン』のテレビCMを2月16日より全国で公開することを発表した。

関連：【画像あり】松村北斗らがメタモンをダンスで表現（複数あり）

今回のCMでは松村北斗、指原莉乃、MAHINA（HANA）、狩野英孝が出演し、本作の主人公「ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモン」の感情を表すジェスチャーで表現されている。メタモンも一緒にリズムにのって楽しく踊る姿を披露している。

他にも街作りをしている様子やゲームチャットを使って一緒に楽しむ姿を披露した。

撮影後のインタビューでは、「ゲーム内でお部屋を作るとしたら、どんなお部屋にしたいですか？」という質問に対し、松村は「ポケモンの置物などを置いて、ごちゃごちゃしたマニア部屋みたいにしたい」とポケモン愛が溢れるコメントをした。

狩野は「部屋の中を遊園地のようにしたい。2階から滑り台で降りてきたり」とユニークなアイデアを語った。

他にも指原やMAHINAには、『ぽこ あ ポケモン』を体験したうえでの感想を伺った。

指原は「『実際に（ポケモンが）いたらこうなんだろうな』という夢が本当に広がるような、このまま現実になってくれたらいいのに！という気持ちになる」と語った。

MAHINA は「『1から自分で作る』というタイプのゲームは初めてで、最初は操作に戸惑うかと思ったが、本当に簡単だった。自分がメタモンになって能力をコピーする時の動きが、一つ一つ可愛らしかったのが印象的だった」とゲームの魅力を回答した。

『ぽこ あ ポケモン』は、3月5日に発売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）