北斗晶、共同購入した宝くじの当せん金での食事会「夢を買って半分戻ってくるって凄い」

タレントの北斗晶が12日に自身のアメブロを更新。番組共演者との食事会についてつづった。

この日、北斗は情報番組『旬感LIVEとれたてっ！』（カンテレ）に生出演したことを報告し「なんと荻野目洋子ちゃんが来てくれて荻野目ちゃん世代の人間はウキウキ」と、ゲストで歌手の荻野目洋子との共演を喜ぶ様子をつづった。

続けて、番組内で滋賀県の郷土料理「焼きサバそうめん」を初めて食べたと明かし「正直なところ…焼きサバそうめんと聞いてなんじゃそりゃと…驚きました」と告白。見た目から「【生臭そう】と心の中で思いながら恐る恐るいただきました。（滋賀県長浜市の皆さんごめんなさい）」と当初の印象を明かすも「これがたまげた！！美味しいのよ〜これ」と絶賛した。

また、番組終了後には共演者らと食事会へ行ったことを報告。年末に宝くじを共同購入したといい「合計40,000円ほど買った宝くじがなんと半分の20,000円当たるという快挙（確率的に、夢を買って半分戻ってくるって凄いと思うんだけど…）」と明かし、その当せん金で焼き鳥屋を訪れたことを説明した。

焼き鳥について「一口サイズで、食べやすくて何本でも食べられちゃう」と紹介し「普段はレバはほとんど食べない私もここの【赤】なるレバっぽい焼き物は食べやすくて三本もいただいちゃいました」と満喫した様子でコメントした。

最後に「とれたてっ！は放送枠も増えて益々、皆んなで頑張っていきます」（原文ママ）「まだ【見たことない】方も一度見ていただけると嬉しいです」と番組を宣伝し、ブログを締めくくった。