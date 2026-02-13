タレントの乙葉（45）が13日、東京ビッグサイトで開催された国産木材を扱った展示商談会「WOODコレクション（モクコレ）2026」のトークイベントに登壇した。

乙葉は長野県出身。生まれは東京都だが、父の「自然豊かなところで育てたい」という意向から生後3カ月で長野へ引っ越し。走り回るのが大好きな幼少期を過ごした。山や川に囲まれた環境で暮らしたことに対しても「小さいときに経験したのはよかったと思っています」とコメント。「東京に引っ越してからは植物園に行ったり、長野の自然を感じられるような場所に足を運んだり」と話した。

40代になった現在も木製品へのこだわりや愛着があり、夫でお笑いタレントの藤井隆との結婚の際に購入したダイニングテーブルのエピソードも披露。「20年経っているんですけど、ずっと使い続けていて。木の温もりや、年月が経って味が出てくるのが凄い好き」と笑顔。その時々に直しながら愛用しているといい「大事に使うことに重きを置いています」と語った。また、我が子が幼い頃は「とにかく木のものを買っていた」と明かし「おもちゃも全部木だった」と懐かしんでいた。