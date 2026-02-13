MLB・ロッキーズに入団した菅野智之投手がキャンプイン。チームメートともに汗を流しました。

オリオールズでメジャー1年目を過ごした菅野投手は、30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64をマーク。その後FAとなるも、ロッキーズと1年契約で合意しました。キャンプ初日はアップ、キャッチボール、守備練習、ダッシュなどの約1時間半の全体練習に参加。チームメートとも言葉を交わす様子を見せました。

キャンプイン前に新天地が決まったことにホッとした様子をにじませながら、ロッキーズと契約に「一番、僕のピッチングを評価してくれたと思ってますし、まだまだ改善の余地があるということで、ここでプレーしてみたいなと思いました」と語った菅野投手。ロッキーズの本拠地であるクアーズ・フィールドは、標高が高く、打球が飛びやすく制球が難しいことから「打者天国」としても有名ですが「去年1年間戦ってみて、ある程度改善しなきゃいけないところであったりとか、来年こうしていきたいというものがあるので。そういうものをしっかり見つめ直してやってきたので、そういうものを克服できれば問題ない」と力強く語りました。

現在36歳の菅野投手にとっても、毎日が勉強の連続とのこと。その上で「去年よりもいい成績を残す自信はあります」と意気込みます。

身を包んだのは、紫色に彩られた背番号11の新たなユニホーム。背番号については「19番が良かったんですけど、ブラックモン選手の永久欠番（※準永久欠番のような扱い）みたいな感じなので、そこはダメだと言われたので。なじみのある11番になりました」とコメント。巨人、オリオールズと続けてオレンジを身につけてきましたが「…オレンジ以外もいいんじゃないですか(笑)」と笑みを浮かべました。

ロッキーズが所属するのは、ドジャースやパドレスと同じ「ナ・リーグ西地区」。日本人対決には「楽しみというか、盛り上げられればいいなと思うので。やるからにはやっぱり勝ちたいですし、そこらへんも含めて頑張っていきたいです」と期待を寄せました。