新人賞8冠のHearts2Hearts、新曲『RUDE!』トレーラー公開　どこか“奇妙な世界観”に期待高まる

ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、新曲『RUDE!』でカムバックする。

前作とは異なる“新たなハウスミュージック路線”に挑戦する点にも注目が集まっている。

【写真】Hearts2Hearts、日本のコンビニを満喫！

来る2月20日18時に各音楽配信サイトで公開されるHearts2Heartsのニューシングル『RUDE!』は、リズミカルなグルーヴと弾むようなシンセサウンドが特徴のハウスベースのダンスナンバーだ。

歌詞には、決められたルールに縛られない、“おてんばガール”たちのキュートな反抗心が込められている。

特にHearts2Heartsは、クールでシックなムードのハウスジャンルで反響を得た前作『FOCUS』とは異なる、新たなハウスミュージックを披露する予定だ。『RUDE!』では、より堂々とした魅力を打ち出す予定で、グローバルファンからの反応が期待されている。

（写真＝SMエンターテインメント）上からエイナ、ユハ、ステラ、イアン

また本日（2月13日）、Hearts2Heartsの公式YouTubeチャンネルなどで公開された今回のシングルのトレーラーでは、“ハートを育てる会社”の社員に扮したメンバーたちが、突然姿を消した「スーパーハート（ハチュ）」を探しに出るストーリーが、どこか突飛で不思議な雰囲気で描かれ、注目を集めている。

（写真＝SMエンターテインメント）上からカルメン、イェウォン、ジウ、ジュウン

トレーラーと同時に公開されたプロモーションサイト「GARDEN of RUDE!」では、庭でファンと共に8つのハートの鉢植えを育て、芽を出させるというコンセプトで、ひと味違う楽しさを提供し、カムバックへの期待感を一層高めている。

なお、Hearts2Heartsは2月11日に開催された「第2回 THE AWARDS」で新人賞を追加受賞し、新人賞8冠を達成。さらに、英音楽専門誌NMEが発表した「NME 100：Essential Emerging Artists For 2026（2026年に注目すべき新進気鋭アーティスト100組）」にも選ばれた。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。同年、新人賞7冠を達成した。