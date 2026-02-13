【宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ】 【宝多六花 feat. トリダモノ】 【新条アカネ feat. トリダモノ】 受注期間：2月13日～4月22日 2027年2月 発売予定 価格 宝多六花＆新条アカネ：37,620円 宝多六花、新条アカネ：各19,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」を2027年2月に発売する。受注期間は4月22日まで。価格は37,620円。

本製品は、グッドスマイルカンパニーが送る“キャラクター×イラストレーター×フィギュア”の新プロジェクト「COVERS」より、第二弾として「SSSS.GRIDMAN」から「宝多六花」と「新条アカネ」を、トリダモノ氏によるとびきりの質感表現が光る描き下ろしイラストを元に1/7スケールフィギュア化したもの。

もともとのキャラクターデザインを活かしたアレンジを楽しめるほか、二人がセットになった本製品には、イラストを再現できる手繋ぎパーツと二人用台座が付属する。

また2体セットの本製品以外にも、単品商品の「宝多六花 feat. トリダモノ」「新条アカネ feat. トリダモノ」も2027年2月に発売される。価格は各19,800円。

「宝多六花＆新条アカネ feat.トリダモノ」

「宝多六花 feat. トリダモノ」

「新条アカネ feat. トリダモノ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約220mm

(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。