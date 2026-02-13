女優の黒柳徹子（92）が13日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。歌手でタレントの中尾ミエ（79）に“毒舌トーク”をお見舞いする場面があった。

同番組では、昨年11月に開催された「第19回 徹子の部屋コンサート」の模様を紹介。昭和の名曲「恋のフーガ」「恋のバカンス」を披露した伊東ゆかりと中尾は、ザ・ピーナッツが引退する際、「4人で全国を回ったんです」とトークコーナーで振り返った。

黒柳は、当時2人がステージで披露した歌について「今お歌いになったようなもの？」と質問。中尾は「今のはピーナッツの歌ですから」とたしなめつつ、「オールディーズをね」と説明。「オールディーズって、だいたいどんなもの？」と聞く黒柳に、中尾は「あのねぇ」と苦笑いしながら思案した。

そのため伊東が「“夢みるシャンソン人形”とか、“ロコ・モーション”とか」と解説。中尾が「“可愛いベイビー”とかね」と自身のヒット曲を挙げると、黒柳はすかさず「そう、あなたはアレ1曲でずっといらっしゃったって方ですからね」とツッコミ。会場は爆笑に包まれたが、中尾は「そういうことだけは覚えてるんですね」と笑っていた。