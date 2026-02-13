女優の宮沢りえ（52）が、12日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋50周年！めでたすぎでお祝いが止まらないSP」（午後8時）に出演。司会の黒柳徹子（92）の“怪物ぶり”を話した。

1日放送の特番「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」の未公開トークを放送。

宮沢が以前、京都で偶然に黒柳と遭遇した時のことを話した。「京都で、昔、偶然なんですけど、有名なおでん屋さんで」と話し始めた。「おでんがメインなんですけど、それまでに普通のフルコースの和食屋さんで。おでんに行く前に結構おなかいっぱいになったな、と思っていたら…」。黒柳の方は「最後までおでんを召し上がっていて」と当時の様子を話した。

そして、おかわりができると聞いた黒柳が「『じゃあ、お願いします』っておっしゃった時に、本当にエネルギッシュだな、って思って」と驚いたことを明かした。

続けて宮沢は「あれはもう感動しました。その時の徹子さん、怪物だなと思いました」と笑った。そして「また今度。ご一緒したいです」と言うと、黒柳は「いっぱい食べますよ」。宮沢は「ついて行きます」と笑顔で言った。