ゆうちょ銀行が金利引き上げ！定期貯金に20万円、50万円、100万円預けると利息は？
2026年2月9日、ゆうちょ銀行の「定期貯金」の金利が引き上げられました。
昨年から他の銀行では高金利の定期預金が次々と登場しており、「ゆうちょ銀行もそろそろ金利が上がるのでは？」と注目していた方も多いのではないでしょうか。
今回は、あらためて「定期貯金とはどんな商品か？」をおさらいしながら、20万円、50万円、100万円を預けた場合に将来どれくらい利息がつくのかも分かりやすく紹介します。
▼選べる期間
1カ月、3カ月、6カ月、1年、2年、3年、4年、5年の8種類から選べます。
▼預入金額
1000円以上（1000円単位）
▼金利の仕組み
預入期間によって計算方法が変わります。3年未満は元本に対してのみ利息がつく「単利」で利息が計算されます。3年以上になると、半年の利息が元本に組み込まれ、その合計にまた利息がつく「半年複利」で利息を計算します。
▼中途解約の注意
満期前にお金を引き出すことは可能ですが、そのときは低めの「預入期間内払戻金利」が適用されるため注意が必要です。
参照：ゆうちょ銀行「定期貯金」
・1カ月、3カ月、6カ月：0.225％→0.375％（＋0.15％）
・1年：0.275％→0.4％（＋0.125％）
・2年：0.3％→0.5％（＋0.2％）
・3年：0.35％→0.6％（＋0.25％）
・4年：0.375％→0.65％（＋0.275％）
・5年：0.4％→0.7％（＋0.3％）
3年以上の預け入れであれば「半年複利」の恩恵も受けられるため、中期的に資金を寝かせておく場所として、有力な選択肢となったことが分かります。
参照：貯金金利の引き上げのお知らせ ゆうちょ銀行
▼20万円
・3年：金利0.6％・半年複利……約2891円
・5年：金利0.7％・半年複利……約5667円
▼50万円
・3年：金利0.6％・半年複利……約7226円
・5年：金利0.7％・半年複利……約1万4168円
▼100万円
・3年：金利0.6％・半年複利……約1万4452円
・5年：金利0.7％・半年複利……約2万8334円
元本が大きくなるほど、また期間が長くなるほど、今回の金利引き上げと「半年複利」の恩恵を実感できる結果となっています。
現在、メガバンクやゆうちょ銀行の通常貯金（普通預金）の金利は年0.3％（2026年2月改定）です。ゆうちょ銀行の定期貯金の金利は、通常貯金（普通預金）と比べても2倍以上と大きな差があります。
もし、当面使う予定のないまとまった資金を普通預金に置いたままにしているなら、定期貯金へ預け替えを検討してみてはどうでしょう。金利上昇局面では、こうしたひと手間が将来受け取る利息の差として家計にじわりと効いてくるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
