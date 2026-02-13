【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ “意外な展開”がヒント
バラバラの断片から共通の「音」を導き出す「ひらがなクイズ」！
今回は、情緒的な表現からビジネスシーン、日常のレジャーまで、多彩な語彙をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
せ□□つ
か□□
け□□ん
□□ょう
ヒント：お買い物や抽選でもらえるものといえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いひ」を入れると、次のようになります。
せいひつ（静謐）
かいひ（回避）
けいひん（景品）
いひょう（意表）
静まり返っている様子を指す「静謐（せいひつ）」や、リスクを避ける「回避」の中に、おまけの「景品」や、予想外のことを指す「意表（いひょう）」が隠れていました。同じ「いひ」という音でも、少し硬めの表現から身近な単語まで幅広く使われているのが分かります。文字の場所も先頭から中間までバラバラだったため、パッと見つけるには柔軟な発想が必要なパズルでした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
