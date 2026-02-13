静かで落ち着いた状態を指す言葉から、相手の裏をかく驚きの展開まで。一見ジャンルの異なる4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。脳の引き出しをフル回転させて、全問正解を目指しましょう！

バラバラの断片から共通の「音」を導き出す「ひらがなクイズ」！

今回は、情緒的な表現からビジネスシーン、日常のレジャーまで、多彩な語彙をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

せ□□つ
か□□
け□□ん
□□ょう

ヒント：お買い物や抽選でもらえるものといえば？

正解：いひ

正解は「いひ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いひ」を入れると、次のようになります。

せいひつ（静謐）
かいひ（回避）
けいひん（景品）
いひょう（意表）

静まり返っている様子を指す「静謐（せいひつ）」や、リスクを避ける「回避」の中に、おまけの「景品」や、予想外のことを指す「意表（いひょう）」が隠れていました。同じ「いひ」という音でも、少し硬めの表現から身近な単語まで幅広く使われているのが分かります。文字の場所も先頭から中間までバラバラだったため、パッと見つけるには柔軟な発想が必要なパズルでした。

