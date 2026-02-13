『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、本日2月13日19時54分より放送。今回はゲストに堂本光一、吉田沙保里を迎えて『出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい』がオンエアされる。

（関連：【画像あり】Snow Manと堂本光一がバラエティ初共演、『それSnow Manにやらせて下さいSP』場面カット）

世の中にある一見簡単に“出来そうだけど”実際にやってみたら“出来なさそう”なことや技に1人ずつ挑戦して成功、すなわち“完コピ”し、失敗することなく10人連続で成功を目指す本企画。今回、Snow Manの大先輩である堂本光一とオリンピック金メダリストの吉田沙保里を初めて迎え、ゲストMCは柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。

堂本光一とSnow Manは今回がバラエティ初共演。渡辺翔太が「歌も、踊りも、お芝居もバラエティも、色々な資格も持っているパーフェクトマン」と称する大先輩の堂本光一だが、極限の緊張と究極のプレッシャーに打ち勝つことはできるのか。連帯責任のプレッシャーゲームとあって、吉田にも「オリンピックの決勝に行くみたい」と緊張が走る。

今回は『リコーダーNOミス演奏』『フルーツ剣刺し』『ロウソク10本消しブレス』『ドンピシャ！タイミング歌唱』の4つのチャレンジで成功を目指す。さらに、『フルーツ剣刺し』では、達人として“超大物芸能人”がサプライズ登場。あまりの大物にスタジオがどよめくも、なぜか全員で“大ズッコケ”に。一体何が起きたのか。また、堂本光一とSnow Manの貴重なエピソードが語られるスタジオトークも見どころだ。

（文＝リアルサウンド編集部）