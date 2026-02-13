「ミス東大2020」グランプリで、現役東大院生タレント・神谷明采（あさ、25）が13日、自身のSNSを更新。航空機の搭乗を巡り「軽率な行動を深く反省しております」などと謝罪した。

「自身の軽率な行動を深く反省しております。皆様へのお詫びと、今後の姿勢についてまとめました。ご一読いただけますと幸いですとつづり、謝罪文をアップした。

謝罪文では「航空機の搭乗に際し、自身の遅刻によって航空会社のスタッフの方々や他の乗客の皆様に多大な負担と遅延のリスクを負わせたにもかかわらず、それを軽視するような発信をしてしまいました」と説明。「私の公共マナーに対する認識の甘さ、そして想像力の欠如が招いた事態であり、弁解の余地もございません。所属事務所および大学院からも厳重な注意を受け、自身の未熟さを痛感しております」と反省した。さらに「今後は、皆様から頂いた厳しいご指摘を真摯に受け止め、社会的な責任を自覚し、行動を改めて参ります」などとつづった。

神谷は11日、自身のX（旧ツイッター）に「ガンダしてファイナルコールで乗れました。いつも迷惑かけてごめんなさい」と笑みを浮かべている写真を添えて投稿。この投稿に対して批判が相次いでいた。