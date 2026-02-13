元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が１３日、所属事務所の公式ＨＰで、出演している日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」について降板すると発表した。

１２日には、元ＴＯＫＩＯで昨年「−ＤＡＳＨ！！」をコンプライアンス違反を理由に突然降板となった国分太一が、日本テレビの福田博之社長と面会したことを発表。関係者へのお詫びの手紙も受領してもらったことから、人権救済の申し立ては行わないとした。

松岡はこのタイミングで「出演番組に関するお知らせ」という文書を発表。「約３０年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と報告。関係者、ファン、福島県、そして日本テレビなどに感謝を伝え「先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と記した。

【以下、全文】

これまでにご一緒させていただいたたくさんの共演者やゲストの方々、番組制作スタッフの皆様やスポンサー各社、そして福島県をはじめとした番組制作にご協力いただいた地域の皆様、さらには番組をご覧いただいた視聴者やファンの皆様からたくさんの応援や励ましをいただきましたことに、心から感謝しております。

私自身そしてＴＯＫＩＯというグループは、鉄腕ＤＡＳＨに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました。

これからも私は鉄腕ＤＡＳＨを応援させていただきます。日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕ＤＡＳＨを作り続けていただけることを切に願っております。

そして松岡昌宏も鉄腕ＤＡＳＨで培った経験を大切に、これからも精進してまいります。引き続き応援してやって下さい。

２０２６年２月１３日松岡昌宏