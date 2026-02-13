AAA宇野実彩子、Nissy（西島隆弘）の脱退発表受けメッセージ 20年間の感謝伝える「さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ」
【モデルプレス＝2026/02/13】AAAの宇野実彩子が2月13日、自身のInstagramを更新。アーティストのNissy（西島隆弘）がAAAからの脱退を発表したことを受けてコメントした。
宇野は「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります。正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています」と西島の脱退を受け、複雑な想いをコメント。そして「にっしー、20年間本当にありがとう。デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ。体も心も大事にしてね。これからの幸せと健やかな日々を心から願っています」と西島に向けてメッセージを贈った。
また、2月22日から開催される、宇野・與真司郎・末吉秀太の3人によるファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」にも触れ「会場に来られる方も来られない方も、みんなの想いと信じて待っていてくれた日々を私たちが大切に受け止めて、一人ひとりの笑顔につながる時間にしたいです。真司郎と秀太と一緒に、精一杯、懐かしくて温かいファンミーティングにします」とつづった。
最後に、ファンに対して「私はAAAとして歩み続けていきます。ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。これまでもこれからも、いつもありがとう」と伝えた。
2025年9月8日に3度目の声帯手術を受けたことを発表している西島は2月11日、公式サイトを通じて4度目の手術と長期的な治療および療養が必要になったことを報告。そして「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます」と伝えた。今後の活動については「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」としている。（modelpress編集部）
◆宇野実彩子、西島隆弘に感謝
◆宇野実彩子、AAAファンミに意気込み
◆Nissy（西島隆弘）AAA脱退を発表
