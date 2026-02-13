テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限ポイント
159.63 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.72 エンベロープ1%上限（10日間）
156.62 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・基準線
155.53 21日移動平均
155.17 一目均衡表・雲（下限）
155.17 10日移動平均
155.02 一目均衡表・転換線
154.70 100日移動平均
153.62 エンベロープ1%下限（10日間）
152.91 現値
151.43 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.59 200日移動平均
152円をしっかり割り込む動きが見られた場合、次のターゲットはボリンジャーバンド2シグマ下限の151.43となりそう
