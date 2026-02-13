159.63　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.72　エンベロープ1%上限（10日間）
156.62　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・基準線
155.53　21日移動平均
155.17　一目均衡表・雲（下限）
155.17　10日移動平均
155.02　一目均衡表・転換線
154.70　100日移動平均
153.62　エンベロープ1%下限（10日間）
152.91　現値
151.43　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.59　200日移動平均

152円をしっかり割り込む動きが見られた場合、次のターゲットはボリンジャーバンド2シグマ下限の151.43となりそう