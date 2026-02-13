¥Ù¥Æ¥é¥óÂç²ÏÇÐÍ¥¤¬Âç¤Ï¤·¤ã¤®¡ª7²¯±ß¤ÇÍî»¥¤·¤¿¡ÈÄ¶¤ªÊõ¡É¤Î°Õ³°¤ÊÀµÂÎ¤Ë¾×·âÁö¤ë¡ã¤ª¥³¥á¤Î½÷¡ä
¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡ÊÄÌ¾Î¡§¥³¥á¡Ë¤ÎÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤»¤¤¤³¡¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬¡¢¥³¥á¤Î¤Ê¤«¤Ë¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡¦Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¤òÁÏÀß¤·¡¢¥¶¥Ã¥³¥¯¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Àµ»Ò¤¬°ø±ï¤Î½ÉÅ¨¡¦È¢»³Å¯Ïº¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£È¢»³¤¬°»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢7²¯±ß¤Ç¡È°Õ³°¤Ê¥â¥Î¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀµ»Ò¤Î½ÉÅ¨¤¬7²¯±ß¤â»È¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥â¥Î¤È¤Ï¡Ä
¢¡Àµ»ÒvsÈ¢»³¡¢°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤¬³«Ëë¡ª
Âè6ÏÃ¤Ç¤ÏÀµ»Ò¤¬¡¢½ÉÅ¨¤ÎÈ¢»³¤¬Èþ½ÑÉÊ¤ä¹üÆ¡ÉÊ¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë°ÅÞ¤¿¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢È¢»³¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤«¤é³¤³°¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£450Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯±ß¡Ë¤â¤ÎÂç¶â¤ò»È¤¤¡¢ÌÜÅª¤Î¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤ò¶¥¤êÍî¤È¤¹¡£
¹ØÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢È¢»³¤Ï¡Ö¤è¡¼¤·¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¡¢¡ÖÍî¤È¤·¤¿¤¾¤ª¤ª¤ª¡×¤È²¿ÅÙ¤âÈô¤ÓÄ·¤Í¤ÆÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¾¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡ª¡×¤È°¦¸¤¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë¤È¥ª¥â¥Á¥ã¤ÇÍ·¤Ó»Ï¤á¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¾åµ¡·ù¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Àµ»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢È¢»³¤¬Î¢¶â¤òÈþ½ÑÉÊ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÅ¾Çä¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç»ñ¶â¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ½ÁÛ¡£È¢»³¤¬½êÍ¤¹¤ë¹â³Û¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ì¤ÐÈà¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¢»³¤Î¤â¤È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¥¬¥µÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔÀµ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë²ø¤·¤¤Èþ½ÑÉÊ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£
°ìÅÙ¤ÏÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¶¥Ã¥³¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀµ»Ò¤ÏÄü¤á¤ººÆ¤ÓÈ¢»³¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤½¤·¤ÆÀµ»Ò¤¬ÉÔ¿³¤Ê¾ì½ê¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢È¢»³¤¬7²¯±ß¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡È°Õ³°¤Ê¹âµéÉÊ¡É¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£