北海道にB3香川のナタイが移籍…ニュージーランド代表の32歳「チームのさらなる成功に貢献できれば」

B1東地区所属のレバンガ北海道は2月13日、B3の香川ファイブアローズと契約満了となったジョーダン・ナタイと『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の選手契約を締結したことを発表した。

ニュージーランド出身で現在32歳のナタイは196センチ103キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ニュージーランドNBLやオーストラリアNBL、ブリガム・ヤング大学ハワイ校でもプレーした経験を持つ。ニュージーランド代表としても長年活躍しており、『FIBAアジアカップ2025』にも出場している。

今シーズン序盤に長崎ヴェルカのサポートコーチとして来日すると、その後1月には香川に選手として加入。B3リーグ戦8試合に出場し、1試合平均17分30秒のプレータイムで4.9得点2.0リバウンド1.9アシストを記録していた。

香川を去るナタイは「皆様と過ごした時間は本当に楽しかったです。短い期間でしたが、私と家族をあたたかく迎え入れていただき、本当に感謝しています。ここで得た思い出と友情は、これからも大切にしていきます。香川のファンの皆様は、本当に素晴らしい方々です。これからもファイブアローズを応援してください。皆様の応援がチームの成功の支えになります」と感謝。

送り出す香川の生岡直人代表取締役社長兼ゼネラルマネージャーは、以下のように振り返りながら決意を新たにしている。

「約1カ月前にナタイが加入してくれて、合流早々からまるで今までチームにいたかのように大きな声を出しながら練習の雰囲気を作ってくれていた姿が本当に印象的です。そこから常にチームファーストのマインドで、チームに必要な役割に徹してくれた姿勢はまさにプロフェッショナルでした。彼がチームの8連勝を支えてくれた大きな要素であることは間違いありません。ナタイがもたらしてくれた素晴らしいプロフェッショナルのマインドを忘れず、さらにチーム一丸となっていきます」

また、新天地となる北海道へ向け、ナタイは「レバンガ北海道に加入できて嬉しいです。チームは今シーズン素晴らしい成績を残しているので、チームのさらなる成功に貢献できればと思っています。このチームでプレーし、新しいファンの皆さんにお会いできるのが待ちきれません」と、メッセージを送った。

【動画】チームの8連勝に貢献！香川に在籍したナタイのプレー集