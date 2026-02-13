コロンビアはＳ高で上場来高値更新、２６年１２月期営業益２６％増の計画評価

コロンビア・ワークス<146A.T>はストップ高の水準となる４３３５円に買われ、上場来高値を更新した。１２日の取引終了後に２５年１２月期の連結決算を発表。あわせて今期の業績予想を公表した。今期の売上高は前期比４９．４％増の５５４億円、営業利益は同２６．１％増の７６億円、最終利益は同２１．２％増の４２億円を計画する。また、前期の配当をこれまでの予想から８円増額したうえで、年間配当予想は同１６円増配の９４円とした。業況と増配計画を評価した買いが集まったようだ。



今期の営業利益は、中期経営計画の目標を１年前倒して達成する予想となる。不動産開発事業、不動産運営事業ともに高成長を見込み、賃貸管理事業とアセットマネジメント事業は昨年８月開示の中期計画を上回るペースで進捗すると想定。今期中に政策金利が０．５％程度引き上げられるとの前提で、金利上昇を受けた販売価格の下落の影響について業績予想に織り込んだ。２５年１２月期の売上高は前の期比７６．７％増の３７０億８４００万円、最終利益は同５４．８％増の３４億６４００万円となった。



出所：MINKABU PRESS