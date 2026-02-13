株式会社オリエンタルホビーは、「Billingham」「WOTANCRAFT」の製品を展示するイベントを横浜・みなとみらいで開催する。期間はCP+2026と同じ2月26日（木）～3月1日（日）。

同社が輸入代理店を務めるカメラバッグブランド「Billingham」「WOTANCRAFT」を手に取れるイベント。2023年からCP+の会場近くで開催されている。今回は特別出展として、Rock’n Roll カメラストラップの展示もある。

また、カメラ用ボディケースなどで知られるアクセサリーブランド「ULYSSES」も特別ゲストとして招かれ、開発中の製品を紹介する。

会場はBillinghamとWOTANCRAFTで分かれており、それぞれに来場特典が設けられている。

会期

2026年2月26日（木）～3月1日（日）11時00分～17時00分

会場

BUKATSUDO（Booth & Library）

Billinghamカメラバッグ展 2026

シェアスペースBUKATSUDO内のBoothエリアで開催。Billinghamカメラバッグ24モデルのほか、Rock’n Rollカメラストラップ10モデルの展示もある。

来場特典

Billinghamレンズクリーニングクロス（先着100名） Billingham製品注文時に使えるキーホルダープレゼント用パスワード

Billinghamレンズクリーニングクロス

Billinghamキーホルダー

WOTANCRAFTカメラバッグ展 2026

同じくBUKATSUDOで実施。WOTANCRAFTの全製品が並ぶ。

カメラアクセサリーブランド「ULYSSES」の開発者・魚住氏もゲスト出演し、2月末発売予定の「Ricoh GR IV専用ボディスーツ」、開発中のカメラバッグ「+C SLING」、ベリーロングストラップ「ルンゴ」の解説があるという。

来場特典

WOTANCRAFT特製ステッカー

