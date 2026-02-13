今年も横浜みなとみらいで「Billingham」展が開催 「WOTANCRAFT」の展示エリアも アクセサリーブランド「ULYSSES」も特別出展
株式会社オリエンタルホビーは、「Billingham」「WOTANCRAFT」の製品を展示するイベントを横浜・みなとみらいで開催する。期間はCP+2026と同じ2月26日（木）～3月1日（日）。
同社が輸入代理店を務めるカメラバッグブランド「Billingham」「WOTANCRAFT」を手に取れるイベント。2023年からCP+の会場近くで開催されている。今回は特別出展として、Rock’n Roll カメラストラップの展示もある。
また、カメラ用ボディケースなどで知られるアクセサリーブランド「ULYSSES」も特別ゲストとして招かれ、開発中の製品を紹介する。
会場はBillinghamとWOTANCRAFTで分かれており、それぞれに来場特典が設けられている。
会期
2026年2月26日（木）～3月1日（日）11時00分～17時00分
会場
BUKATSUDO（Booth & Library）
Billinghamカメラバッグ展 2026
シェアスペースBUKATSUDO内のBoothエリアで開催。Billinghamカメラバッグ24モデルのほか、Rock’n Rollカメラストラップ10モデルの展示もある。
来場特典Billinghamレンズクリーニングクロス（先着100名） Billingham製品注文時に使えるキーホルダープレゼント用パスワード
Billinghamレンズクリーニングクロス
Billinghamキーホルダー
WOTANCRAFTカメラバッグ展 2026
同じくBUKATSUDOで実施。WOTANCRAFTの全製品が並ぶ。
カメラアクセサリーブランド「ULYSSES」の開発者・魚住氏もゲスト出演し、2月末発売予定の「Ricoh GR IV専用ボディスーツ」、開発中のカメラバッグ「+C SLING」、ベリーロングストラップ「ルンゴ」の解説があるという。
来場特典
WOTANCRAFT特製ステッカー
