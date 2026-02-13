

舞台写真：水戸芸術館「スーホの白い馬」(撮影：刑部アツシ)

ACMファミリーシアター／小学生のための演劇鑑賞会『スーホの白い馬』出演者募集が行われる。



ACMファミリーシアター・シリーズは、水戸芸術館ACM劇場が、家族みんなで楽しめる舞台作品を上演する企画。平日は水戸市立小学校４年生全児童を対象に招待公演を行うほか、週末は同公演を一般公開するという。

2026年11月～12月に上演予定の「スーホの白い馬」（大塚勇三 再話／福音館書店）は、雄大なモンゴルの大平原を舞台に、少年と白い馬との絆を描いた哀しくも美しい物語。

50年以上にわたり愛されてきた名作を、水戸芸術館オリジナルの舞台にする。

水戸芸術館ACM劇場では、本作の出演者を現在募集中だ。

概要は以下の通り。

introduction 【出演者募集について】

ACMファミリーシアターで上演する本作品を一緒に創作していただける方を募集いたします。 ●募集内容（人数は予定）

演技経験があり、ダンスなどの身体表現が得意な方。 ①女性 1名 スーホ（少年、11歳～12歳）役。

小柄な方（身長160cm以下）。35歳以下。歌あり。

②女性 1名 おばあさん役。40歳以上の方。

③女性 1名 姫・仔馬の２役。20歳以上。ダンスが得意な方。

④男性 1名 国王役。35歳～50歳までの男性。

⑤男性 1名 スーホの友人役。20歳～45歳まで。

※スーホ役以外はいずれも複数の役を兼ねます。 ●応募条件

・舞台経験がある方。

・下記の稽古、公演及びオーディションに参加可能な方

稽古日程：2026年11月3日～11月27日（プレ稽古：9月8日～11日のうち2日間）

主に13時～19時（変更になる場合あり）

公演：2026年11月28日～2026年12月9日（全16ステージ予定）

オーディション：2026年3月25日（水） 場所：水戸芸術館リハーサル室A ●選考について

（1）書類選考

（2）オーディション（書類選考通過者）※面接、実技

※オーディション参加費は無料ですが、交通費は各自ご負担ください。 ●出演の際の条件

・出演料あり（配役・経験等により決定）

・交通費 主催者の規定に基づいてお支払いします。

・滞在費 稽古～本番期間の水戸滞在の宿泊費は主催者が負担いたします。 ●応募締め切り

2026年 3月8日（日）18：00必着 ●応募方法

公式HP内のエントリーフォームに必要事項を記入の上、ご応募ください。

https://www.arttowermito.or.jp/theatre/lineup/article_4320.html

☆書類選考の結果は、締め切り後1週間以内にメールにてお知らせいたします。

（エントリーフォームに記載していただいたメールアドレス宛）

※個人情報は、出演者募集管理にのみ使用いたします。





本公演は2026年11月28日～2026年12月9日に茨城・水戸芸術館ACM劇場にて上演される。

詳細は公式サイトで。

（文：水戸芸術館 監修：エントレ編集部）