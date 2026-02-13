酒類ブランド、IGIN（アイギン）の公式SNSにて、グローバルアンバサダーを務めるBTSのJIN（ジン）が登場する動画が公開された。

【動画】ロックグラス＆スーツで大人の雰囲気が漂うBTSのジン【写真】①②スーツが良く似合うBTSジン

■BTSジンがスーツとニットの姿で異なった魅力を放出

公開された動画は、撮影の裏側を捉えたもので、ジンは白シャツのボタンをひとつ開けたスーツ姿で登場する。椅子に座り、ラフな雰囲気でロックグラスを口に近づけたり、艶やかな視線を時折カメラに向けた。

また、動画の後半はブラウンのニット姿でハート型のケーキを持って立ち、「IGIN APPLE GIN」を缶のまま飲むというカジュアルな雰囲気で撮影が行われている。

SNSでは「スーツ×お酒×ジンは強すぎ」「スーツジンやっぱり最高」「スーツジンとニットジン、別人みたいに違くてどっちも最高」「色気漂う大人ソクジン」「もうIGINに酔ってんだかキムソクジンに酔ってんだか」「毎秒ハンサムで美しい」と、様々な反響が寄せられている。

■写真：スーツ姿でロックグラスを持つBTSジン

■写真：BTSジンのかっこよすぎるスーツ姿（IGINビジュアル）