三谷商事 <8066> [東証Ｓ] が2月13日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.5％増の257億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の314億円→324億円(前期は336億円)に3.2％上方修正し、減益率が6.6％減→3.6％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の150億円→160億円(前年同期は182億円)に6.7％増額し、減益率が17.6％減→12.1％減に縮小する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の77円→80円(前期は66円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.0％増の93.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.3％→9.4％とほぼ横ばいだった。



