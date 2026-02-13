昨年１１月に仲代達矢が９２歳で急逝して３か月。

主宰した無名塾の教え子たちが３月７、８日に石川県七尾市の能登演劇堂で「等伯―反骨の画聖―」を上演する。「松林図屏風（びょうぶ）」で知られる七尾出身の絵師・長谷川等伯の半生を演じる赤羽秀之（５６）と、妻役の円地晶子（えんじあきこ）（４７）に意気込みを聞いた。（編集委員 祐成秀樹）

「本当はどこかにいる。つらすぎるから、私はまだ受け止めないようにしている気がします」と円地は恩師への思いを吐露する。

東京都内の無名塾の稽古場には、仲代が愛用した机の上にサイン入りの「等伯」の台本が置かれてあった。「俺はな……、自分の絵の根源には、まだ触れていない気がする――」。赤羽らベテラン勢のせりふは力強くまろやかで、深い思いがにじむ。仲代をほうふつとさせる語り口だった。「ずっと一緒にやってきたものが、体にしみついているのでしょう」と赤羽は言う。

昨年６月まで元気に舞台に立っていた仲代だったが、自宅で転倒して入院し、肺炎を発症して１１月８日に息を引き取った。赤羽は「それからバタバタで、振り返る余裕もなく時が過ぎた。稽古のスケジュールが出始めて『いないんだ』と改めて感じた」と振り返る。

無名塾は１９７５年に仲代と妻の隆巴（りゅうともえ）が俳優養成のために創設した。円地が思い出すのは、入塾オーディションだ。「僕はいろんな役者を見てきて驚かないから。やりたいことをやって」と仲代に言われた。「そういう大きさがありましたね」。一方、赤羽は「品がある芝居を」と言われ、その意味を考え続けた。「派手さはなくてもしっかりしている。『重厚』の根源にあることだと思う」

赤羽が演じる主人公・等伯は、１６世紀に能登で絵仏師として活躍した後、京都に出て、当時勢いのあった狩野派に屈せず優れた絵を描いた。岡山矢の上演台本は、等伯のパワフルな生き方と静謐（せいひつ）な「松林図」の創作に至るまでの心の軌跡を描く。

初演は２０２３年。この時、仲代は出演せず、演出に専念した。今回の再演でも仲代の演出プランを踏襲する。円地は「『役者同士でダメ出ししてはいけない』と習いましたが、こうなったら意見を出し合わないと。『仲代さんならこう言うはずだ』ということを口に出すようにしてます」。

無名塾の日常は「特別変わってません」と赤羽。「等伯」には昨年入塾した小林晃平、天野未夢（みゆ）、畑田萌衣（もえ）、仁平菓令来（かれら）も出演し、早朝から懸命に俳優修業にいそしんでいるという。赤羽は「仲代達矢の看板が外れたら『やはりダメだね』と言われては悔しい。『なかなかいい芝居をする』と絶対言わせたいと、みんなで意思確認をしました」と力を込めた。

「等伯」は中国地方、神奈川、来年２月に関西でも上演される。「決まっていることは滞りなくやりたい。その先については、話し合っていく」（赤羽）という。能登公演は（電）０７６７・６６・２３２３。