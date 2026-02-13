「3カ月前でわからない」車のガラス割り窃盗…逮捕の49歳男は同様手口で100件の余罪か　警察官2人負傷させた疑いも　東京・東村山市

東京・東村山市の駐車場で2025年11月、駐車していた車から現金を盗んだ疑いで男が逮捕された。男は調べに対し容疑を否認。周辺地域では同様の被害が多数確認されており、余罪があるとみられている。さらに2026年1月、男は車を急発進させて警察官2人にけがさせていて、公務執行妨害の疑いも持たれている。

駐車場の“窃盗事件”49歳容疑者を逮捕

東京・東大和署で12日朝に撮影されたのは、警察官に連れられ、うつむきながら歩く男だ。

男は窃盗の疑いで逮捕された、石田幸嗣容疑者（49）だ。

石田容疑者は2025年11月、東京・東村山市の駐車場に止めてあった軽自動車の窓ガラスを割った。そして車内にあった現金72000円などを盗んだ疑いがもたれている。

警察官にけが負わせ…職務質問を逃亡か

調べに対し、石田容疑者は「3カ月も前のことなので私には分かりません」と容疑を否認している。

しかし、近隣地域で同様の手口による被害が約100件確認されていることから、余罪があるとみられている。

さらに石田容疑者は1月、警視庁の捜査員に声を掛けられた際、運転していた車を急発進させていた。この際、警察車両にぶつけて警察官2名にケガを負わせており、警視庁は公務執行妨害の疑いとあわせて捜査を進めている。

（「イット！」 2月12日放送より）