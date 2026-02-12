相思相愛だとしても破局の原因に。交際前に「知っておくべきこと」とは
相思相愛のカップルがなぜか短期間で破局していたとなれば、誰しもその原因は気になるもの。
そして、その原因は単に相手への理解不足ということは往々にしてあるでしょう。
そこで今回は、相手について交際前に「知っておくべきこと」を紹介します。
相手の本性や価値観
「この人しかいない！」となるほど相手にはまってしまったばかりに、相手の本性や価値観を知らないまま交際をスタートしないように注意しましょう。
誰しも出会って間もない段階では自分の短所や欠点を隠すものですし、多少相手と価値観が違っても、そこまで気にならなかったりするものです。
でも、いざ交際が始まると、相手の短所や欠点を知ることになる上、価値観の違いに悩まされることも考えられるので、相手の本性た価値観は交際前にある程度は知っておくべきでしょう。
相手の生活スタイル
相性いいと思って交際をスタートさせても、お互いの生活スタイルが合わないばかりに破局に至るカップルも。
交際前だと、相手のことを好きという気持ちが大きいと、たとえ生活スタイルに違いがあっても「愛があれば乗り越えられる」と考えがちです。
でも、実際交際がスタートすると、コミュニケーション不足に陥ってしまいますし、お互いに「相手が自分に合わせようとしてくれない」と不満やストレスを溜め込むようになるでしょう。
たとえ現段階では相思相愛と思っていたとしても、今回紹介したように相手についての理解が不足していると破局につながっていく可能性が高いので、ぜひ注意してくださいね。
🌼破局は当然の結果でしょう。短命なカップルに見られる「共通点」とは