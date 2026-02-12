“ぽっこり撃退”＆“くびれ復活”！１日５セット【腰まわり引き締め】簡単エクササイズ
「ぽっこりお腹が気になる」「くびれを取り戻したい」そんなお悩みを抱えている方におすすめしたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドベンド（軽減法）】です。たった１日５セットで、腰まわりをグッと引き締める効果を期待できます。忙しい毎日でも気軽にできて、気づいたときにはスッキリとしたラインが手に入るでしょう。
サイドベンド（軽減法）
（１）横向きで寝て肩の真下にひじを置き、もう片方の手を体側に置く
▲床側の手は握りこぶしを作り、小指側で床を押して脇を引き上げます。その後、一度息を吐ききってお腹を薄くして準備しましょう
（２）息を吸いながら、体側に置いた手と骨盤を同時に持ち上げていく
（３）息を吐きながら、手を頭の方に下ろして体側を伸ばす
▲首につらさを感じる方は目線を下に落としてください
（４）息を吸って手を上げて、息を吐きながらゆっくり骨盤を下ろして（１）の体勢に戻す
終わったら反対側も同様に行い、“１日あたり左右各５回を目標”に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹とお尻の位置を動かさないこと」がポイント。お腹から力が抜けて脇腹が落ちてしまったり、お尻の位置が落ちてしまったりしないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞