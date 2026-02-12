男性からのアプローチが止まない。モテ上手な女性に共通する「特徴」

男性から常に追いかけられる存在になりたいという女性は少なくないでしょう。

そこで今回は、そんな風に男性からのアプローチが止まないモテ上手な女性に共通みて見られる「特徴」を紹介します。

男性に「自分にもチャンスありそう」という印象を与えている


モテ上手な女性は男性に「自分にもチャンスありそう」という印象を与えているもの。

程良くスキのあるところを見せることで、「いつでも声をかけてね」という雰囲気を醸しています。

男性はそういう女性に親しみやすそうと感じるもので、自然と「もっと彼女とお近づきになりたい」という気持ちになっていくでしょう。

周囲に流されず、自分らしさを大切にしている


モテ上手な女性は周囲に流されるようなところがないのも特徴の１つ。

必要な場面では自分の価値観や考えを主張することを厭わないところがあります。

そういうところを見て男性は「彼女となら一緒に成長できそう」「安定した関係を築けそう」といった前向きな印象を受けるでしょう。

また、そういう女性は自分らしさを大切にしている分、人の価値観や考え方などを尊重するところがあり、そこも男性にとって魅力的に感じる部分です。

男性から追いかけられる存在になりたいと感じているなら、ぜひ今回紹介した特徴を自分磨きの過程で身につけていくことを意識してくださいね。

