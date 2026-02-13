『ばけばけ』“トキ”高石あかり＆”サワ”円井わん、泣き笑いの別れに感動「開始2分で号泣…」「美しい友情」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「ワカレル、シマス。」（第95回）が13日に放送され、熊本行きを決意したトキ（高石）が幼なじみのサワ（円井わん）と別れの時間を過ごした冒頭シーンに対して、ネット上には「初っ端から大泣き」「開始2分で号泣…」「美しい友情に乾杯」などの反響が寄せられた。
【写真】サワを抱きしめるトキ
ヘブン（トミー・バストウ）の本当の思いを知ったトキは、松江を離れて熊本へ行くことを決意。それから数日、トキとヘブンは松江の人々へ別れの準備を進める。
そんなある日、トキは長屋を訪れサワと別れの時間を過ごす。サワは「おトキは川のあっち側を飛び越えて、私の知らん遠い南へ…」としみじみつぶやく。そして、近い将来必ず正規の教師になるので、帰ってきた時にはお祝いしてほしいと伝える。
笑顔で「わかった」と応じるトキに、サワは「ここに来てもおらんけんね」とポツリ。そして川の向こう側を見ながら「川のあっち側におるよ〜！おるよね？未来の私〜！」と大声で呼びかける。トキはこれに応えるように「おるよ〜！未来のおサワ！あっち側におるよ〜！そして私…熊本におるよ〜！」とサワと同様に大声で呼びかける。
するとサワは反対方向を向いて「熊本ー！おトキを頼むぞ！熊本ー！」と叫びながらすすり泣く。そんな親友の姿に、トキも涙をこぼしながら川の向こうへ「おサワを頼むぞ〜！あっち側〜」と絶叫する。
トキとサワは振り返ると、互いに涙をこぼしながらも弾ける笑顔を浮かべている。そんな2人は別れを惜しむように、そして励まし合うようにハグするのだった。トキとサワの別れが描かれた第95回冒頭シーンに対して、ネット上には「初っ端から大泣きなんだけど」「開始2分で号泣…」「もうダメだ…化粧が溶ける」といった声や「美しい友情に乾杯」「おサワちゃんとおトキちゃん尊い」「2人はズッ友！」などの投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
