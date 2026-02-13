『ニノさん』2.20レギュラー放送最終回 渡辺謙、多部未華子、赤楚衛二、有村架純ら豪華ゲストが登場
二宮和也がMCを務める『ニノさん』（日本テレビ系）の2月20日放送回は、レギュラー放送の最終回となる2時間スペシャル。赤楚衛二、阿部詩、有村架純、浦川翔平、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙といった、番組にゆかりのある豪華ゲストが一堂に会する。
【写真】豪華ゲストが『ニノさん』ファミリーと大盛り上がり！
今回の『ニノさんSP』は、2013年から続いた番組にとってレギュラー枠での最後の放送となる。そんな大切な回に駆けつけてくれたゲストを、ニノさんファミリーの菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロインが盛大にお迎え。番組でおなじみの「ひらがな作文ポーカー」「ニノさん的自由すぎ研究」「見るなぞなぞ4コマ漫画シアター」、そして日曜朝帯の放送時代から好評を博していた思い出の「プチファインプレー」ゲーム企画も交えながら、笑いあり涙ありの特大バトルを繰り広げる。
これまで「ニノさんとあそぼ」で1泊2日の旅ロケを重ね、絆を深めてきた渡辺謙がスタジオ初登場。いつもアウトドアなロケばかりだったため、ニノさんファミリーからは「謙がこんなポップなスタジオにいる！」と歓喜の声が上がった。「謙」との呼び名から見える親しい関係性ゆえに、この日も謙＆ファミリーは大暴れ。「ロケも楽しかったんだけど、全員の顔を見ながら楽しみました」「（みんな）うるさいよね」と愛情あふれるコメントも。
「ひらがな作文ポーカー」に挑戦した赤楚衛二は、かつて本番組の企画で催眠術にかかり、苦手だったブロッコリーを番組内で克服、いまだに食べられるという衝撃のエピソードを明かす。「本当に感謝しかないです、この番組に」と当時を振り返り、スタジオを爆笑の渦へ。そんな赤楚が全員を惑わす作文を披露!?
京都旅やスタジオの名場面が多い多部未華子は、「ひらがな作文ポーカー」でチャーミングな姿をいかんなく発揮。「日本語といえば多部未華子」と強気の姿勢で、果敢に高得点のファイブカードを狙う。さらに、「プチファインプレー」では、赤楚と多部が連帯感を見せ、奇跡のシンクロを起こす。
阿部詩（パーク２４）とは、東京五輪直後から絆を深め、「ニノさん大運動会」では綱引きなどで大盛り上がり。今回は「連想漢字1文字シンクロ」で、あるテーマから連想する漢字1文字を書き、2人の回答が揃えば成功となるゲームで渡辺謙とペアになると、渡辺謙VSニノさんで、阿部詩を巡って喧嘩勃発!?
「もうお別れなんだと思ったら、すごい寂しいです」と語った有村架純。有村との箱根旅をきっかけに誕生したニノさんファミリーのグループLINEで大問題が起きていた!? 今こそ聞きたいあの事実とは？ さらに「4コマ漫画なぞなぞ」では、有村が抜群のひらめきを見せ、チームの勝利に弾みをつける。
吉田鋼太郎は、二宮と阿吽の呼吸で会話を進める仲の良さで様々なゲームに挑戦。本番組の名場面、衝撃の「そうめんシャバシャバ事件」の想い出に引っ張られながらも、五十音順に「あ」から1音ずつ音階を上げていく「音階上げチャレンジ」で必死のハイトーンボイスを響かせる姿は必見。
この1年、“二宮の推し”としてロケで全国を飛び回り、多くの爆笑と奇跡を生んできた浦川翔平（THE RAMPAGE）は、初対面となるゲスト側チームメイトへの自己紹介として、嵐の「Happiness」に乗せて鮮やかなバク宙を披露。今回も独特のキャラクターでスタジオを終始、大いにかき乱す。
今回でレギュラー枠として最後の回を迎えるにあたり、これまで番組と深い縁を紡いできた特別ゲストと共に、『ニノさん』らしく笑って騒いで、貴重な時間を重ねていく。
『ニノさんSP』は、日本テレビ系にて2月20日19時放送。
【写真】豪華ゲストが『ニノさん』ファミリーと大盛り上がり！
今回の『ニノさんSP』は、2013年から続いた番組にとってレギュラー枠での最後の放送となる。そんな大切な回に駆けつけてくれたゲストを、ニノさんファミリーの菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロインが盛大にお迎え。番組でおなじみの「ひらがな作文ポーカー」「ニノさん的自由すぎ研究」「見るなぞなぞ4コマ漫画シアター」、そして日曜朝帯の放送時代から好評を博していた思い出の「プチファインプレー」ゲーム企画も交えながら、笑いあり涙ありの特大バトルを繰り広げる。
「ひらがな作文ポーカー」に挑戦した赤楚衛二は、かつて本番組の企画で催眠術にかかり、苦手だったブロッコリーを番組内で克服、いまだに食べられるという衝撃のエピソードを明かす。「本当に感謝しかないです、この番組に」と当時を振り返り、スタジオを爆笑の渦へ。そんな赤楚が全員を惑わす作文を披露!?
京都旅やスタジオの名場面が多い多部未華子は、「ひらがな作文ポーカー」でチャーミングな姿をいかんなく発揮。「日本語といえば多部未華子」と強気の姿勢で、果敢に高得点のファイブカードを狙う。さらに、「プチファインプレー」では、赤楚と多部が連帯感を見せ、奇跡のシンクロを起こす。
阿部詩（パーク２４）とは、東京五輪直後から絆を深め、「ニノさん大運動会」では綱引きなどで大盛り上がり。今回は「連想漢字1文字シンクロ」で、あるテーマから連想する漢字1文字を書き、2人の回答が揃えば成功となるゲームで渡辺謙とペアになると、渡辺謙VSニノさんで、阿部詩を巡って喧嘩勃発!?
「もうお別れなんだと思ったら、すごい寂しいです」と語った有村架純。有村との箱根旅をきっかけに誕生したニノさんファミリーのグループLINEで大問題が起きていた!? 今こそ聞きたいあの事実とは？ さらに「4コマ漫画なぞなぞ」では、有村が抜群のひらめきを見せ、チームの勝利に弾みをつける。
吉田鋼太郎は、二宮と阿吽の呼吸で会話を進める仲の良さで様々なゲームに挑戦。本番組の名場面、衝撃の「そうめんシャバシャバ事件」の想い出に引っ張られながらも、五十音順に「あ」から1音ずつ音階を上げていく「音階上げチャレンジ」で必死のハイトーンボイスを響かせる姿は必見。
この1年、“二宮の推し”としてロケで全国を飛び回り、多くの爆笑と奇跡を生んできた浦川翔平（THE RAMPAGE）は、初対面となるゲスト側チームメイトへの自己紹介として、嵐の「Happiness」に乗せて鮮やかなバク宙を披露。今回も独特のキャラクターでスタジオを終始、大いにかき乱す。
今回でレギュラー枠として最後の回を迎えるにあたり、これまで番組と深い縁を紡いできた特別ゲストと共に、『ニノさん』らしく笑って騒いで、貴重な時間を重ねていく。
『ニノさんSP』は、日本テレビ系にて2月20日19時放送。