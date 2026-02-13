乃木坂46・川崎桜「1枚1枚こだわって選びました」 フランスで撮影された1stソロ写真集4.14発売
乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集が、新潮社より4月14日に発売されることが決定。コメントと先行カットが到着した。
【写真】憧れの地・フランスで撮影された川崎桜1st写真集カット
多才なメンバーがそろう乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在、川崎。
そんな彼女の初めてのソロ写真集は、彼女が希望したのは、かねてより憧れがあったフランスで撮影された。
気候や雰囲気の異なるニースとパリの2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情が引き出された。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいる。
着用する衣装にもこだわり抜き、出発前からスタイリストとも相談し、入念に打ち合わせを重ねて準備を進めた。さらに、私服姿での撮影カットも。写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容に。今まで見たことがなかった表情も多数収録している。
ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿―。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集になっている。
川崎は「昔からフランスという国に憧れがありました。2025年に旅行で初めてパリに行った時に、『もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい』と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです」と喜びの声を。
「また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです」と撮影を振り返る。
そして「撮影に行く前にフランス映画を見ていて『こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい』とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います」とコメント。
「写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです」と言葉を寄せている。
乃木坂46・川崎桜1st写真集は、新潮社より4月14日発売。定価2855円（税込）。
※川崎桜の「崎」は「たつさき」が正式表記
