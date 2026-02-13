2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック（五輪）の現場、銀盤の上の選手以上に熱い視線を浴びている人物がいる。JTBCフィギュアスケート解説委員のイム・ウンス（23）だ。11日、ミラノ・アイススケートアリーナで出会った彼女は、マイクを握り、第二の五輪人生を歩み始めていた。

韓国国内のファンは各種コミュニティで「フィギュアの中継席にK-POPアイドルが座っている」と話題にしている。日本での反響はさらに大きい。日本メディアは「まばゆい美貌に専門性まで兼ね備えた解説者」として、彼女が登場するたびにざわつく会場の雰囲気を伝えた。注がれる関心に、本人は当惑した様子だ。イム・ウンスは「解説の準備やサウンドチェックで余裕がなく、話題になっていることすら知らなかった」と言い、「不足している初心者の私を温かく見守ってくださり、ただ感謝するばかり」と恥ずかしそうに笑った。

事実、今回の五輪は、スタートから平坦ではなかった。初の中継時、薄着の制服姿で氷点下のリンクで5時間以上もの強行軍を続けた結果、救急外来へ緊急搬送される事態となった。「胃液に血が混じるほど体調を崩した」というイム・ウンスは、「なんという波瀾万丈な人生なんだろうと思ったが、すぐに回復して再び元気にマイクを握った」と、起き上がりこぼしのようなタフな一面を見せた。

彼女の言葉通り、イム・ウンスの短いフィギュア人生そのものがドラマチックだった。2015年から7年間、太極マークを付けて滑っていた彼女は、「フィギュアのために生まれた体」と絶賛され、キム・ヨナ以来となる韓国人初のグランプリシリーズでメダルを獲得した。しかし、選手として絶頂の瞬間に予期せぬ試練が訪れた。2019年世界選手権のリハーサル中、ライバル選手のスケートのブレードでふくらはぎを刺されるという前代未聞の事故に遭ったのだ。彼女は足にテーピングをして出場を強行し、「キム・ヨナ以来となる初の200点突破」という奇跡を起こした。

しかし、事故後の過程は苦痛に満ちていた。イム・ウンスに傷を負わせた選手とは普段から仲が良くなかった。動画を見て、故意性があったと考える人も多かった。1994年リレハンメル冬季五輪の選抜戦を前に米国で起きた「ナンシー・ケリガン事件」と同じような展開になる可能性もあった。しかし、相手選手は「不慮の事故」と主張し、国際スケート連盟（ISU）は故意性がないと判定したことで事件は収束した。

事件後の真実攻防などは、若い選手の心に深い傷跡を残し、結局2023年に愛着のある銀盤を去ることとなった。イム・ウンスは「平然を装っていたが、心の中では悔しくて辛かった」と打ち明けた。続けて「それでも黙々と自分の役割を果たし、終止符を打ちたかった。最高の姿ではなかったかもしれないけれど、良い締めくくりができてよかった」と付け加えた。

引退後は女優に転身し、ミュージカル・アイスショー『ザ・ルナ』の主人公として、演技と歌という新たな才能を開花させた。また、海外を飛び回り、子供たちを教えるコーチとしても活躍中だ。そして、選手として踏むことがかなわなかった五輪の舞台に、「解説委員」という肩書きで堂々と立った。

「選手ではありませんが、五輪の一員としてこの場所にいられることだけで楽しいです。人生を俯瞰したとき、選手時代の痛みは、どんな困難にも立ち向かえる心強い糧になってくれましたから」

今、彼女は翼を大きく広げて羽ばたこうとする後輩たちを応援している。「かつてないジャンプを跳ぶイリヤ・マリニンも驚異的だが、韓国フィギュアの歴史を塗り替えている車俊煥(チャ・ジュンファン)選手が今回も大きな舞台で実力を発揮してくれると信じている」と激励を忘れなかった。