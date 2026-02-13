緊急分析、２６年３月期第３四半期累計決算―厳選！ 営業利益の高成長銘柄！！
２０２６年３月期の第３四半期累計（２５年４−１２月）決算が出そろいつつある今、営業利益が高成長している銘柄を緊急分析した（２５年３月期第３四半期累計の営業利益３億円以上の銘柄）。営業利益は企業の主力事業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す重要な財務指標で、営業利益の持続的な成長は企業の生存と発展にとって不可欠な要素といえる。
営業利益の増加が続くメリットには、次のものがある。まず、企業の本業での一時的でない「稼ぐ力」が強くなっていることから、内部留保が蓄積され、将来の投資や不測の事態に備えた財務基盤が強化される。次に、研究開発費や設備投資などの成長投資に充当することにより、将来的な成長継続を支える原動力になる。さらに、給与の向上や福利厚生の充実などを実施することで、優秀な人材の確保・定着も期待される。配当金の増額や自社株買い、株主優待の拡充など、株主還元を充実させることもできるようになり、投資家の長期的な支持にもつながる。
今回のランキングで首位に躍り出た銘柄が、ＲＩＺＡＰグループ <２９２８> だ。営業利益の成長率は実に前年同期比１５倍以上にもなる。同社は主力事業の「コンビニジム」ｃｈｏｃｏＺＡＰ事業において、出店数や広告宣伝費の抑制、内製化やＡＩ（人工知能）活用などコスト最適化に注力し、「稼ぐ力」の強化を図り、それが見事に数字となって現れてきた。会員数が改めて増加傾向を示し、ｃｈｏｃｏＺＡＰはもはや一過性のブームではなくなっており、「ジム」から「社会インフラ」へステージアップしたようだ。今後は直営店舗だけでなく、フランチャイズによる出店加速も予定され、２７年３月期以降はさらなる成長が予想されよう。
第２位は油脂大手の不二製油 <２６０７> で、営業利益の成長率は１０倍を超えた。２５年３月期には米国子会社において営業損失が発生し、その影響で２５年３月期の第３四半期累計決算は大幅な減益を余儀なくされた。子会社の構造改革が進んだことにより、２６年３月期の業績は好調に推移しており、前期の反動から大幅増益になったといえる。
第３位は医薬品メーカーの住友ファーマ <４５０６> で、営業利益の成長率は７倍以上だった。同社は２４年３月期まで赤字が続いたことから事業構造改革を進めており、今期は再生・細胞医薬事業の再編などにより販管費、研究開発費が減少した。その影響から、相対的に増益率が大きくなっている。
営業利益の高成長を反映し、不二製油、住友ファーマの株価は右肩上がりで推移し、不二製油は２月５日、住友ファーマは１月８日と、２６年に入って昨年来高値を更新した。しかし、第１位のＲＩＺＡＰの昨年来高値は２５年１月６日の２５９円。今後も高成長が続く見通しから、ＲＩＺＡＰの見直し余地は大きそうだ。
