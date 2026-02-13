MLB・カブスのホーキンスGMが、今永昇太投手に期待する今季の役割や、WBCへの考えについて明かしました。

昨季メジャー2年目を迎えた今永投手は、日本で行われたMLB開幕戦の開幕投手を任されるなど、その存在感をアピール。先発として登板を重ねてきました。しかしシーズン後半からは“一発”を被弾する場面も増加。オフにはFAとなるも、クオリファイング・オファーを受け入れカブスとの1年契約を結びました。

ホーキンスGMは、今永投手の今季の役割について「私たちのローテーション想定に入っています。彼にとっての目標は、2年前の良い状態、そして昨年の何度か見せた良い状態を取り戻すことです」とコメント。続けて「オフシーズンも非常に充実していましたし、健康状態も良さそうです。以前のようなフォームを取り戻せると感じています」と期待を寄せます。

その改善点としては、制球に言及。「球の質をどれだけ正確に操れるかという点です。昨年はハムストリングの怪我があり、その影響で球威が少し落ちたと思います。そうなると許されるミスの幅が小さくなってしまいます。しかし、球速が戻り、ゾーンの高めをより効果的に攻められるようになれば、昨年や2年前に見せていたような、本来のボールを取り戻せるはずです。彼は長い期間にわたって非常に成功していましたので、その時の姿がまた見られると思います」と語りました。

目前に控えるWBCについては、今永投手自身はWBC出場へ意欲を示していたと言及。続けて「ショウタにとって何が最善なのか、何がカブスにとって最善なのか、そして何がチームジャパンにとって最善なのかをよく理解しています。そして、フルでスプリングトレーニングに参加することが、長期的に見て彼自身にとって最も良いと決断しました」と語ります。その中で「もちろん、彼は自分の国をとても大切に思っており、貢献したいという気持ちも強く持っています。同時に、自身のキャリアも大切にしており、すべての人にとって最善となる判断をしようとしています」と、その思いも明かしました。

シーズン集中への決断については「カブス主導の判断だったと言えるでしょう」とコメント。続けて「どうすれば彼が最高の状態でシーズンを迎えられるか、という観点からの決断です。スプリングトレーニングを中断する、それが実現できないと考えました。そして最終的に、そのような結論に至ったということです」と言及しました。