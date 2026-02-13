【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、プラモデル「篝火 真里亞【戦闘装束】」や「スターズ」のデコマスや原型を展示している。

今回2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて、「無限邂逅メガロマリア」シリーズの商品を多数展示しており、「篝火 真里亞【戦闘装束】」「スターズ」「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ホワイトソーサレス」「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ピンクナース」「アイスアイゼン」などのデコマスや原型を確認することができる。

なお「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ホワイトソーサレス」「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ピンクナース」に関しては、2月26日11時より予約開始を予定していることも発表された。

また本製品以外にも、ハンドパーツ「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【男性型A】 レッドVer.」や「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【女性型A】ホワイトVer.」の展示も行っている。

「篝火 真里亞【戦闘装束】」

「スターズ」

「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ホワイトソーサレス」&「メタモルフォーゼユニット グライヴアームズ2」

「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ピンクナース」

「アイスアイゼン」

「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【男性型A】 レッドVer.」

「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【女性型A】ホワイトVer.」

(C) KOTOBUKIYA