「無限邂逅メガロマリア」より「篝火 真里亞【戦闘装束】」や「スターズ」などが展示！【#コトコレ】
【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料
コトブキヤは、プラモデル「篝火 真里亞【戦闘装束】」や「スターズ」のデコマスや原型を展示している。
今回2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて、「無限邂逅メガロマリア」シリーズの商品を多数展示しており、「篝火 真里亞【戦闘装束】」「スターズ」「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ホワイトソーサレス」「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ピンクナース」「アイスアイゼン」などのデコマスや原型を確認することができる。
なお「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ホワイトソーサレス」「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ピンクナース」に関しては、2月26日11時より予約開始を予定していることも発表された。
また本製品以外にも、ハンドパーツ「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【男性型A】 レッドVer.」や「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【女性型A】ホワイトVer.」の展示も行っている。
「篝火 真里亞【戦闘装束】」
「スターズ」
「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ホワイトソーサレス」&「メタモルフォーゼユニット グライヴアームズ2」
「メタモルフォーゼユニット エクスアーマー ピンクナース」
「アイスアイゼン」
「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【男性型A】 レッドVer.」
「メガロマリアM.S.G エクスハンドユニット【女性型A】ホワイトVer.」
(C) KOTOBUKIYA