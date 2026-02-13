【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、プラモデル「デススティンガー ヒルツ仕様 2000 -Recolor-」などを展示している。

今回2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて「ゾイド」シリーズの展示コーナーが設けられており、「デススティンガー ヒルツ仕様 2000 -Recolor-」のデコマスを初公開しているほか、「ストームソーダ― アーラバローネ仕様 2000 -Recolor-」「アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-」「ライトニングサイクス アーバイン仕様 2000 -Recolor-」「ガンスナイパー リノンスペシャル 2001 Re／color」なども展示している。

「デススティンガー ヒルツ仕様 2000 -Recolor-」

「ストームソーダ― アーラバローネ仕様 2000 -Recolor-」

「アイアンコング シュバルツ仕様 1999 -Recolor-」

「ライトニングサイクス アーバイン仕様 2000 -Recolor-」

「ガンスナイパー リノンスペシャル 2001 Re／color」

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.