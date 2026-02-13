【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて様々なゲームキャラクターの新作フィギュアを発表した。

「ファンタシースターオンライン2 es」からは「光舞のジェネ[スターフェス]」の原型展示。「アズールレーン」からは「フリッツ・ルメイ Schwarzes Kaninchen Ver.」のデコマス。「ヒンデンブルク」の原型が出展された。さらに「勝利の女神：NIKKE」の「エード：エージェントバニー」はパネル展示がされた。

【光舞のジェネ[スターフェス]】

「ファンタシースターオンライン2 es」、「光舞のジェネ[スターフェス]」の原型展示

【フリッツ・ルメイ Schwarzes Kaninchen Ver.】

「アズールレーン」からは「フリッツ・ルメイ Schwarzes Kaninchen Ver.」のデコマ

【ヒンデンブルク】

「アズールレーン」の「ヒンデンブルグ」の原型

【パネル展示】

「勝利の女神：NIKKE」の「エード：エージェントバニー」

